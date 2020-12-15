شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: غرف عمليات بـ7 إدارات تعليمية لمتابعة سير امتحانات الصف الأول الثانوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الثلاثاء، انطلاق الاختبارات التجريبية للصف الأول الثانوي، التي بدأت أمس وستستمر حتى الأحد 20 ديسمبر.

ووجه المحافظ، مدير مديرية التربية والتعليم بعقد غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية، وعددهم 7 إدارات، لمتابعة سير الامتحانات والتصدي الفوري لأي شكوى حرصًا على صالح أبنائنا الطلاب.

وأشار المحافظ إلى ضرورة أن تكون غرف عمليات الإدارات متصلة مباشرة بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، وإجراء إحصاء لأعداد الطلاب الحاضرين، وتوقيع الطلاب بالحضور في المدرسة، وإبلاغ غرفة عمليات المديرية بإعداد الحضور يوميًا، وكذلك التنبيه على الطلاب تسجيل الحضور على الرابط الذي تم الإعلان عنه بالمدارس والإدارات وموقع المديرية والوزارة، بحيث يقوم الطالب بالتسجيل عليه سواء أدى الامتحان بالمنزل أو بالمدرسة.

وشدد المحافظ على ضرورة الإلتزام بتعقيم ووتطهير المدارس، وكذلك التنبيه على الطلاب والمعلمين بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات حرصًا على صحتهم.

وقال المحافظ إن هذا الامتحان تدريبي ليتعرف طالب الصف الأول الثانوي على كيفية أداء الاختبارات أون لاين، واستخدام التابلت استعدادًا لاختبارات منتصف العام.

من جانبها، أوضحت وكيلة وزارة التربية والتعليم ببني سويف، أنها تابعت سير الامتحان التدريبي من خلال زيارتها لعدد من المدارس للتأكد من انتظام الامتحان، حيث زارت مدارس: النيل الثانوية، وجابر قصلة، إهاب إسماعيل، الثانوية العسكرية، سان مارك والثانوية القديمة، وطمأنت الطلاب الذين يؤدون الامتحان في المدارس بأنه لا داعي للقلق، وأن الامتحان «بدون درجات»، وأنه مجرد «بروفة» لامتحان الفصل الدراسي الأول، وذلك لتدريب الطلاب وتقييم الشبكات والتأكد من جاهزيتها وعملها بالكفاءة المطلوبة، مشيرة إلى وجود فريق دعم كامل من أخصائي التطوير بالمدارس والإدارات التعليمية يمكن لأي طالب التواصل معهم خلال خدمة واتس آب.