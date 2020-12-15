شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 21 محضرًا تموينيًا بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة المتابعة التموينية بمكتب محافظ كفرالشيخ، برئاسة المحاسب مصباح الشيخ، حملات للمرور على دائرة مراكز كفرالشيخ، سيدى سالم، دسوق، فوه، سيدى غازى، لضبط المخالفين من التجار، وتمكنت الحملات من تحرير 21 محضراً متنوعاً، تنفيذاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والتجارية والمنافذ والأسواق بدائرة المحافظة، للتأكد من جودة وتوافر السلع وضبط الأسعار ومحاربة الغلاء والمرورعلى المكاتب والإدارات التموينية لمتابعة سير العمل بها، للإرتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وتم ضبط 5 من أصحاب محلات المبيدات الزراعية، وذلك لحيازة 160 قرص حبة الغلة القاتل والمحظور تداولها، وحيازة 10 علب مبيد حشري اسيبدرتوب زنة العبوة ١٠٠ جم منتهي الصلاحية، وتم تحرير محضر رقم ٣٦٧٤ جنح أ. د. ط مركز بيلا لسنة 2020م، ومحضر رقم ٣٦٧٥ جنح ا. د. ط مركز بيلا، ومحضر رقم ١٩٠٠، ١٩٠١، ١٩٠٢ جنح ا. د. ط فوه لسنة ٢٠٢٠م، بالإضافة إلى إصدار قرار غلق اداري، وضبط صاحب محل ألبان بمطوبس، وذلك لحيازته ١٦ كيلو جرام نشادر محضور تداولها لخطورتها، و١٠ كيلو جرام جبنه موزيريلا مجهولة المصدر وتم تحرير محضر رقم ٣٣٢١ جنح ا.د.ط مركز مطوبس لسنة 2020م وتم التحفظ على الكمية لحين صدور قرار النيابة العامة وصدر قرار غلق اداري له.

كما تم ضبط صاحب سيارة ربع نقل بقرية اريمون بمركز كفرالشيخ، وذلك لقيامه بتجميع ٣٥ أسطوانة غاز منزلي بقصد الاتجار بها بالسوق السوداء، وتم تحرير محضر رقم ٢٣٩٣ جنح ا.د.ط مركز كفرالشيخ لسنة 2020م، وتم ضبط صاحب ثلاجة لحفظ اللحوم المجمدة بمدينة بلطيم، وذلك لحيازته ٣٢٠ طبق لحوم مجمدة باجمالي وزن ٧٢ كيلو جرام وتم تحرير محضر رقم ١٤٥٦٨ جنح مركز البرلس لسنة 2020م، وتم التحفظ على الكمية لحين صدور قرار النيابة العامة، كما تم ضبط صاحب محل أسماك مجمدة وطازجة بمدينة الحامول، وذلك لحيازته ٤٠ كيلو جرام سمك ماكريل مجمد منتهي الصلاحية وتم تحرير محضر رقم ٢٨١٤ جنح ا. د. ط مركز الحامول لسنة ٢٠٢٠م، وصدر قرار غلق إداري له.

وتم ضبط ٥ من أصحاب محلات البقالة، وذلك لمزاولته نشاط بدون ترخيص وبالإضافة إلى عدم إعلانه عن الأسعار وتم تحرير محضر رقم ١٨٨٠، ٤٢٥٠،٤٢٥١، ٤٢٤٩، ٣٧١٨جنح ا. د. ط قسم ثان كفرالشيخ لسنة 2020م، وضبط صاحب محل مستلزمات تجميل بناحية احد الشوارع الفرعية منطقة المزلقان الوسطاني بندر كفرالشيخ، وذلك لمزاولته نشاط بدون ترخيص وتم تحرير محضر رقم ١٨٨١ جنح ا. د. ط قسم ثان كفرالشيخ لسنة 2020م، كما تم ضبط صاحب مضرب وفراكة ارز بقرية السحايت مركز الحامول، وذلك لمزاولته نشاط بدون ترخيص وتم تحرير محضر رقم ٢٨١١ جنح ا. د. ط مركز الحامول لسنة 2020م، وتم ضبط تاجر تمويني بقرية العزبة السمراء بمركز الحامول، وذلك لغلق المحل أثناء أوقات العمل الرسمية وتم تحرير محضر رقم ٢٨١٣ جنح ا. د. ط مركز الحامول لسنة 2020م، وضبط صاحب مبادرة «مايغلاش عليك» بقرية السحايت بمركز الحامول، وذلك لعدم إعلانه عن الأسعار وتم تحرير محضر رقم ٢٨١٢ جنح ا. د. ط مركز الحامول لسنة 2020م، وتم ضبط صاحب محل ملابس أطفال بشارع الجامع بمدينة الحامول، وذلك لحيازته ملابس جاهزة مجهولة المصدر، ومزاولته نشاط بدون ترخيص وتم تحرير محضر رقم ٢٨١٠ جنح ا. د. ط مركز الحامول لسنة 2020م، وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة، وضبط صاحب مخبز افرنجي بجوار سنترال برج البرلس، وذلك لمزاولته نشاط بدون ترخيص، وعدم إعلانه عن الأسعار وتم تحرير محضر رقم ١٨٦٢ جنح ا. د. ط برج البرلس لسنة 2020م تم إصدار قرار غلق إداري له، وضبط صاحب سيارة نصف نقل بمدينة برج البرلس بائع مواد غذائية متجول بدون ترخيص وعدم إعلانه عن الأسعار وتم تحرير محضر رقم ١٨٦٣ جنح ا. د. ط برج البرلس لسنة 2020م.

كلف محافظ كفرالشيخ، بإخطار مديرية التموين بكفرالشيخ لمخاطبة إدارات التموين الفرعية المنوه عنها بالتقرير لتحصيل فروق الأسعار المستحقة قرين كل مخالفة والتنبيه باتخاذ اللازم قانوناً حيال ما ورد بالتقرير ومتابعة تنفيذ قرارات النيابة العامة والإفادة بما تم، مكلفاً وكيل وزارة التموين بمتابعة اتخاذ الإجراءات القانونية قبل المخالفين وتصرفات النيابة العامة النهائية في الوقائع المضبوطة، كما كلف المتابعة التموينية بتكثيف الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار بالتعاون مع الجهات المعنية لصالح تحسين جودة الحياة للمواطن.