شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدرينة رأس غارب: تعقيم المصالح الحكومية لمجابهة المرحلة الثانية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت مدينة رأس غارب، الثلاثاء، حملة مكبرة لتعقيم وتطهير المصالح الحكومية لمجابهة المرحلة الثانية لفيروس كورونا.

كلف اللواء إيهاب رأفت، رئيس المدينة، إدارة العلاقات العامة وإدارة الشؤون الإدارية، بالتعاون مع إدارة الطب البيطري للقيام بأعمال تطهير وتعقيم المصالح الحكومية لمجابهة المرحلة الثانية لفيروس كورونا المستجد.

وأكد «رأفت» أن أعمال التطهير والتعقيم شملت المصالح الحومية والبريد والبنوك والتأكيد على تنفيذ الاجراءات الاحترازيه والحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات للموظفين والمواطنين المترددين عليها، مشيرًا إلى أن إجراءات التطهير والتعقيم تعد ضرورة لمواجهة المرحلة الثانية لانتشار الفيروس، وتم اليوم تطهير وتعقيم مكتب بريد بترول رأس غارب وبنك مصر والبنك الأهلي ومحيطهما وإدارة تموين رأس غارب.

وأضاف «رأفت» أن أعمال التطهير والتعقيم مستمرة يوميًا بكل المصالح الحكومية والمديريات الخدمية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.