شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة مركزين للعلاج بالأعشاب والحجامة و التجميل بدون ترخيص للنيابة ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، وإحالة المخالفات المضبوطة للنيابة، مع ضرورة أن تمتد تلك الحملات للقرى والعزب، مطالبا بتقرير دوري عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام، خاصة وأنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة، مشيرا إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

جاء ذلك خلال استعراض المحافظ للتقرير الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، حيث أشار أنه كلف الدكتور أحمد بغدادي مدير العلاج، والدكتور بسام رونز مدير العلاج الحر بعمل حملة على بعض المنشآت الطبية الخاصة بمركز إهناسيا وبني سويف، ضمن خطة المديرية التي تنفذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة، وتنفيذا لتوجيهات المحافظ بتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف أماكنها ومكوناتها.

حيث أسفرت الحملة عن ضبط مركزين للعلاج بالأعشاب والحجامة في مركز إهناسيا يديره عدد من غير المختصين، وتم تحرير محضر إثبات حالة، تضمن أنه أثناء مرور الحملة تبين وجود مركزين للعلاج بمنتجات النحل تحت ما يسمى «سم النحل» والحجامة، بالإضافة إلى وجود مرضى بغرف الكشف، ووجود عدد من الأشخاص من غير المختصين يقومان على إدارة المركزين، مدعين صفة علاج الأمراض المستعصية لآلام الظهر والركب والصداع والضعف الجنسي، وتم العثور بداخله على أدوية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة.

كما تبين قيام غير مختصين يرتدون زي الأطباء «بالطو» ووجود مرضى في غرف الكشف، كذلك عدم حصول المركزين على التراخيص، وتحفظت الحملة على منتجات دوائية مجهولة المصدر، وأدوات الحجامة وبعض الأعشاب مجهولة المصدر ومستحضرات مجهولة المصدر، وعليه جاري غلقهما عقب اتخاذ الاجراءات القانونية وابلاغ النيابة العامة، وذلك بالإضافة إلى ضبط مركز للتجميل والعناية بالبشرة لإدارته بدون ترخيص، ووجود أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة.

شارك في الحملة الأطباء :مصطفى محمود، ورباب أحمد شاكر، ودينا أحمد عبدالباسط، ومصطفى دهشان، بالمشاركة مع جهاز حماية المستهلك بحضور محمد سنوسي.