شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال عبدالله رشدي عن كثرة زيجات محمد حسين يعقوب ؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الداعية الإسلامي عبدالله رشدي على موجة الهجوم التي طالت الشيخ محمد حسين يعقوب بسبب تعدد زوجاته، وقال «رشدى» أنه من الجهلِ والسماجةِ أن تُجعَلَ كثرةُ زواجِ الرجل أو المرأةِ-بعد الطلاقِ- مطعناً في أحدهما، ولو تزوجا ألف مرةٍ، إذ مادام المسلم لم يعصِ اللهَ فلا يسوغُ الإنكار عليه.

واضاف «رشدى» على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك»: بعضَ من يَلِغون في الحرام تحت اسم-الحرية الجسدية- يبحثون عن أي شاردةٍ أو واردةٍ لِيُعَلِّقوا عليها انحلالَهم وليُخَفِّفوا حِدَّةَ الشعور بألمِ المعصية عن قلوبهم، فيتصورون أنَّ الحياةَ الحلال شبيهةٌ بوقوعِهم في الحرام.

وتابع: بين من يعيش وَفقَ ما أحلَّ الله فلا إنكار عليه وبين من ينغمس في الشهواتِ فلا يُؤمَنُ غضبُ الله عليه.

وقال: وبِذَا نَعلم أن الشيخ محمد حسين يعقوب لو تزوج ألف مرةً فلن نقول له إلا بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، وعلى الحاقدين عليه أن يتعلموا منه.