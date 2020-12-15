شكرا لقرائتكم خبر عن 28952 طالب وطالبة يؤدون امتحان أولى ثانوي التجريبي في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد فؤاد الرشيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، قيام 28952 طالب وطالبة، بالصف الأول الثانوي، أداء الامتحان التجريبي، بمادتي اللغة العربية والإحياء، داخل 127 مدرسة، من بينها 117 مدرسة حكومي، و10 مدارس خاصة .

وقال «الرشيدي» في تصريحات صحفية، إن الطلاب قاموا بأداء الامتحان من خلال أجهزة التابلت، سواء داخل المدارس أو المنازل، أو أي مكان، دون حدوث مشكلات .

وأضاف «الرشيدي» إن الامتحان تجريبي، في شكل تقييم جديد يتم تطبيقه على الطلاب منذ عام 2018، حيث يختبر الطالب الكترونيا، على التابلت في المنزل أو المدرسة .