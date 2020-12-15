شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الصرف الصحي: أنصح المواطنين بعدم النزول من البيوت غدًا إلا للضرورة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال وليد عابدين ، المتحدث الرسمي باسم شركة مياة الشرب والصرف الصحي، إن استعددات الشركة للأمطار جاهزة، وهناك حالة استنفار وانتشار في المحافظات الثلاثة، القاهرة والجيزة والقليوبية، بدأت من الاثنين الماضي، ومستمرة خلال الأيام القادمة.
وأضاف في تصريحات لبرنامج صباح الورد المذاع عبر قناة TeN، إن هناك تنظيم وتعاون متبادل بين الشركة وعدد من الوزارات والهيئات. كما نصح عابدين المواطنين بعدم النزول من المنزل في الغد إلا للضرورة.
وأشار خلال حديثه مع الإعلامي أحمد خيري إلى أن هناك معدات جاهزة في مناطق مختلفة تتجمع فيها مياه الأمطار، كما أن هناك معدات وسيارات أخرى جاهزة للتحرك في كافة المحافظات، وليس القاهرة الكبرى فحسب.
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