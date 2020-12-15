شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة العالم الاسلامي تدين الهجوم الإرهابي على ناقلة نفط بميناء جدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدانت رابطة العالم الإسلامي باسم كافة مجامعها، ومجالسها وهيئاتها العالمية الهجوم الإرهابي بقاربٍ مفخخ على ناقلة نفط بميناء جدة بالمملكة العربية السعودية.

وذكرت الرابطة في بيانٍ صدر عن أمينها العام، رئيس هيئة علماء المُسلمين الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أنها تستنكر وتُدين تلك الأعمال الإرهابية، واصفةً إياها بأنها تستهدف الأمن الدولي في استقرار ملاحته وإمدادات طاقته، وأمنه البيئي.

وأعربت الرابطة باسم علماء وشعوب العالم الإسلامي المنضوين تحت مظلتها عن تضامنها ووقوفها التامّ مع المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه الاعتداءات وتأييدها لكافة ما تتخذه من إجراءات حيالها، مشيرةً إلى أن هذه الأفعال الإجرامية تعكس حالة البؤس واليأس التي يُمارسها الإرهاب في ظِل هزائمه المُتتالية.