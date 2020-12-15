شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: الشعور بالبرد بسبب نشاط الرياح.. وتوقعات بسقوط أمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمود شاهين، إن هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين، ونشاط للرياح والعواصف الترابية، كما سيكون هناك فرص لسقوط الأمطار، وهي أمطار متوسطة، لكنها ستستمر، وستحدث تجمعات للمياه في بعض الأماكن.

وأضاف في تصريحات لبرنامج صباح الورد المذاع عبر قناة TeN، إن شعور المواطنين بالبرودة، يعود لنشاط الرياح، لكن في الغد ستهدأ قليلا، كما ستمنح الأمطار بعض الشعور بالدفئ.

وأشار خلال حديثه مع الإعلامي أحمد خيري إلى، أن أجزاء من الدلتا ستتعرض للامطار يوم الخميس. ونصح المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة خلال أيام الشتاء.

كما لفت مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى، وأمطار متوسطة لغزيرة على بعض المناطق من مطروح والسلوم والإسكندرية ورشيد وبلطيم، وأمطار متوسطة على مناطق من دمياط وبورسعيد، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية والإسماعيلية والسويس، ونشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد .