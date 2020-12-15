شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة نجل الشهيد أحمد منسى: سألتحق بالكلية الحربية وأستكمل مسيرة والدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حمزة أحمد منسى، نجل الشهيد العقيد أحمد المنسى، إنه سيستكمل مسيرة والده الشهيد، وسيلتحق بالكلية الحربية، مؤكدا أن هذا هدفه واختياره.

جاء ذلك خلال لقاء نجل الشهيد البطل مع رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى التى يتلقى ابن الشهيد فيها دارسته.

وقد استقبل رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، الطفل حمزة، بمقر الاكاديمية فى أبو قير بالإسكندرية، فى إطار الحرص على متابعته وتوفير ما يحتاجه، وقد قدم له هدية تذكارية خلال حضور اجتماع اتحادات طلاب الأكاديمية.

كانت الأكاديمية العربية قد قررت تقديم منحة دراسية لنجل الشهيد البطل احمد منسي وهو حاليا طالبا بالمرحلة الإعدادية بها، منذ شهر أكتوبر الماضى.