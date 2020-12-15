شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكاثوليكية تبحث التعاون مع مؤسسة ماعت للتنمية وحقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشؤون الإيبارشية البطريركية الكاثوليكية، نائب بطريرك الكاثوليك، اليوم الثلاثاء، أيمن عُقيل، رئيس مجلس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ومونيكا تاوضروس، مديرة المشروعات بمؤسسة ماعت للتنمية.

وقالت الكنيسة الكاثوليكية أن اللقاء حضره الأب كيرلس نظيم، مسؤول مكتب الدياكونيا، وليديا يوسف مسؤولة العلاقات العامة بالمكتب، وقد دار الحوار حول سبل التعاون بين المؤسسة والبطريركية.

يذكر أن الأنبا باخوم نائب بطريرك الكاثوليك قد التقى السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لمناقشة سبل التعاون بين وزارة الهجرة والكنيسة الكاثوليكية، وذلك فى سبتمبر الماضى، وتناول اللقاء بحث التعاون مع الكنيسة القبطية الكاثوليكية فى إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتستهدف التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، فضلًا عن التعاون فى البرامج التى تنفذها الوزارة للشباب من أبناء الجيلين الثانى والثالث من المصريين بالخارج.