شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء: صرفنا 10 ملايين جنيه من اتحاد المهن الطبية لأسر شهداء الأطباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أسامة عبد الحى، الأمين العام لنقابة الأطباء، أن اتحاد نقابات المهن الطبية صرف حتى الآن حوالى 10 ملايين جنيه كدعم لأسر الشهداء من الأطباء، مطالبا باعتبار شهداء الفرق الطبية، مثل شهداء الجيش والشرطة، تقديرا لدورهم فى جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان قد أشاد بجهود الأطباء منذ بداية الجائحة، حيث أنهم لم يتخاذلوا ولم يتراجعوا عن دورهم فى تقديم الخدمات الطبية، معتبرين دورهم فى ذلك التوقيت كدور محاربى الإرهاب، ومعركة لحماية الإنسانية، وخاضوها بشجاعة وإخلاص.

وطالب عبد الحى، خلال مؤتمر صحفى أونلاين للنقابة العامة للأطباء، بدعم الدولة لأسر شهداء الفرق الطبية فى معركة كورونا، وإضافة الشهداء لقانون رقم 16 لسنة 2018 المعنى بشهداء الجيش والشرطة، لافتا إلى أن النقابة تسعى أيضا منذ فترة باعتبار وفاة الشهداء إصابة عمل تنفيذا لقانون التأمينات الاجتماعية، حيث أنه لم يفعل حتى الآن نتيجة للكود الخاص بشهادات الوفاة، رغم صدور قرار منذ شهرين باعتبارها إصابة عمل، والتى يتم تدوين سبب الوفاة بها التهاب رئوى حاد، وتواصلت النقابة مع وزارة الصحة، لإنهاء تلك العمليات الاجرائية وتغيير الكود الخاص بالشهداء.

وأضاف: النقابة حتى الآن تحاول دعم أسر الشهداء من خلال صرف 50 ألف جنيه من النقابة، و50 ألف من اتحاد المهن الطبية، وبلغ ما تم صرفه 10 ملايين جنيه من اتحاد المهن الطبية لأسر شهداء الأطباء حتى الآن، كما تم إعفاء الأسر من الاشتراك فى مشروع العلاج، وكذلك إعفاء أبناء أسر الشهداء من المصروفات الدراسية بعددا من الجامعات بالمحافظات، مشيرا إلى أهمية عمل معاش استثنائى لأسر الشهداء.