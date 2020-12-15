شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرةً يسير 191 رحلة جوية لنقل 20508 ركاب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسير مطار القاهرة الدولى اليوم الثلاثاء 191 رحلة جوية إلى عدة وجهات دولية وداخلية تقل على متنها 20508 ركاب، وحسب مصادر بالمطار، من المنتظر أن يغادر المطار 95 رحلة جوية تقل على متنها 10360 راكبا إلى عدة وجهات دولية، منها لندن، باريس، أسطنبول، فيينا أديس أبابا موسكو روما فرانكفورت إنجمينا لاجوس أبوجا بغداد بيروت أبوظبى دبى الشارقة البحرين جدة المدينة الدمام أثينا رأس الخيمة عمان نيروبى هوانزو أربيل دوالا.

فى حين يستقبل مطار القاهرة 95 رحلة على متنها 10145 راكبا قادمة من عدة وجهات دولية مختلفة منها تورنتو فرانكفورت لندن باريس روما فيينا موسكو أسطنبول أديس أبابا عمان جده المدينة دبى أبوظبى بيروت أثينا أربيل مسقط إنجمينا لاجوس بيروت أبوجا بغداد الخرطوم الشارقة البحرين والعديد من الوجهات الأخرى

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة ، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات .

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج ، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية و الجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين .