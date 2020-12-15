شكرا لقرائتكم خبر عن موقع سويدى: أردوغان يسهل دخول ممول تنظيم القاعدة إلى تركيا سرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع سويدى أن إرهابيا على صلة بتنظيم القاعدة نُقل سرًا إلى تركيا على متن طائرة حكومية خاصة بالرئيس رجب طيب أردوغان.

ونقل موقع "نورديك مونيتور" عن مصدر أن ياسين القاضى كان يخضع لعقوبات بسبب تمويل الإرهاب تتعلق بتنظيم القاعدة، نقل سرًا على متن طائرة تابعة للحكومة التركية، يحمل ذيلها رقم " TC-ANA" فى 26 أكتوبر عام 2011.

وقال الموقع أن ياسين القاضى (سعودى مولود فى مصر) وصل إلى أنقرة على متن طائرة تقل أردوغان رئيس الوزراء التركى آنذاك الذى اصطحبه معه.

فى هذا الوقت، كانت الخزانة الأمريكية قد اعتبرت القاضى "ممولًا للقاعدة"، كما أدرجته لجنة العقوبات الخاصة بتنظيم القاعدة فى الأمم المتحدة ضمن قائمة الإرهاب فى إطار قرارات مجلس الأمن.

كما كانت الحكومة التركية قد أصدرت تعميمًا رسميًا يصنف القاضى "إرهابيًا"، ويمنعه من دخول تركيا أو نقل الأموال.

وطبقًا للمصدر الذى شهد وصول القاضى، نزل أردوغان والوفد المرافق من على متن الطائرة، تاركين القاضى خلفهم.

وتولى مصطفى ورانك، كبير مستشارى أردوغان آنذاك ووزير الصناعة والتكنولوجيا حاليًا، إعداد ترتيبات إقامة القاضي.

وقال المصدر أن ورانك كان يناقش على الهاتف إجراءات دخول القاضى، وما أن كان يتعين على دائرة الهجرة ختم جواز سفره لتسجيل دخوله.

لكن فى النهاية لم يتم التسجيل، ونقل القاضى إلى إسطنبول على متن طائرة خاصة يمكلها رجل أعمال تركى، بحسب المصدر ذاته.