شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: فايزر تعهدت بمنح اللقاح بأسعار مقبولة للدول الفقيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت منظمة الصحة العالمية، إن شركة "فايزر" تعهدت بمنح اللقاح بأسعار مقبولة للدول الفقيرة، جاء ذلك نقلا عن قناة العربية.

فى غضون ذلك، قال ألبرت بورلا المدير التنفيذي لشركة فايزر لصناعة الأدوية، إن الشركة لم توقع بعد اتفاقا لتزويد الولايات المتحدة بمائة مليون جرعة إضافية من لقاح فيروس كورونا في عام 2021.