شكرا لقرائتكم خبر عن مصنع 200 الحربي يكرم أبناء العاملين المتميزين والمتفوقين عن 2019-2020..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار اهتمام وزارة الإنتاج الحربي برعاية أبنائها العاملين في الشركات والوحدات التابعة، قامت اللجنة الاجتماعية بالنادي الرياضي والاجتماعي، واللجنة النقابية بمصنع 200 الحربي، بتكريم أبناء العاملين المتفوقين في مختلف الشهادات العلمية والدراسات العليا للعام الدراسي ٢٠١٩/ 2020، تحت رعاية المهندس رفيق رزق رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات "م ٢٠٠ الحربي".

كما كرم رئيس مجلس إدارة المصنع العاملين المتميزين وعددهم (32) عاملا متميزا على مستوى القطاعات الرئيسية وتوزيع شهادات التقدير والهدايا عليهم وشكرهم علي ما بذلوه من جهد من أجل الارتقاء بشركتهم ليكونوا نموذجاً يحتذي به بين زملائهم ولأبنائهم في الدقة والتفاني في العمل .

تم تنفيذ اللقاء مع اتخاذ جميع الاجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحه فيروس كورونا من تطهير وتعقيم مكان اللقاء مع اخذ مسافات متباعدة وارتداء الكمامات للحاضرين.