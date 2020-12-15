شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: اهتمام كبير من طلاب أولى ثانوى بالتعلم و600 ألف دخلوا منصة الامتحان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم أن الامتحان التدريبى للصف الأول الثانوى مفتوح طوال اليوم وبالتالي يمكن لاى طالب الدخول على مدار اليوم ولن نعرف الرقم النهائي لمن دخل على منصة الاختبار سوى بعد الساعة 9 مساء.

وأضاف وزير التربية والتعليم فى تصريح خاص لليوم السابع": "معظم الطلاب دخلوا على اى حال في بداية اليوم وهو ما يعكس الاهتمام الكبير من ناحيتهم للتعلم والتجربة، واكثر من 600 ألف طالب دخلوا منصة الامتحان".

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطوات دخول الامتحان الإلكترونى التجريبى لطلاب الصف الأول الثانوى الذى انطلق اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر الجارى، موضحة أن أولى خطوات دخول الامتحان تبدأ بتسجيل دخول الطالب على منصة الامتحان ويضغط على أيقونة الاختبار فى الشاشة الرئيسية للتابلت ثم يدخل اسم المستخدم وكلمة السر الخاص بكل طالب ثم يضغط على تسجيل الدخول.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم: يتم إدخال كود الامتحان " الجلسة" بحرص ويجب على الطالب الأخذ فى الاعتبار أن هذا الكود مكون من 9 أرقام على أن يتم إدخال كود الجلسة فى ميعاد بدء الامتحان وليس قبل موعد انطلاق الاختبار، مشيرة إلى أنه بعد إدخال كود الامتحان بشكل صحيح يضغط الطالب على أيقونة "بداية" عندها ينطلق الامتحان ويبدأ الطالب فى الإجابة عن الأسئلة.