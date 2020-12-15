الأرصاد تحدد أماكن "شدة المطر".. وتؤكد: تقلبات جوية في طقس الأربعاء (بيان)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الأربعاء، موضحة أن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار وتقلبات في الأحوال الجوية، وسقوط أمطار غزيرة ورعدية ونشاط للرياح المثيرة للأتربة.

وقالت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، إن القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، تشهد طقسا معتدل نهارا بارد ليلاد، مع أمطار متوسطة على بعض المناطق والرياح معتدلة إلى نشطة.

وأضاف الخبراء، أن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسا مائلا للدفء نهارا بارد ليلا، مع أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق والرياح نشطة، فيما تشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقسا دافئا نهارا بارد ليلا، مع رياح معتدلة.

وأشاروا إلى أن شمال الصعيد، يشهد طقسا مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، مع أمطار خفيفة على بعض المناطق والرياح معتدلة، بينما يشهد جنوب الصعيد، طقسا دافئا نهارا، شديد البرودة ليلا، مع رياح معتدلة.

وأوضح خبراء الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد أمطارا متوسطة إلى غزيرة ورعدية على مناطق من "رشيد، بلطيم، رفح، دمياط، بورسعيد، العريش"، وأمطار متوسطة على بعض السواحل الغربية والوجه البحري ومدن القناة وجنوب سيناء "الإسكندرية، مطروح، كفرالشيخ، راس سدر، نخل، كاترين، السويس، الإسماعيلية، الغربية، الشرقية، الدقهلية"، وأمطار خفيفة على بعض مناطق شمال الصعيد "الفيوم، بني سويف، المنيا" نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية.

وتتراوح درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 19 – 13 درجة، والسواحل الشمالية الغربية بين 19 – 14، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء بين 20 – 15، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بين 23 – 15، وشمال الصعيد بين 21 – 10، وجنوب الصعيد بين 23 – 11 درجة مئوية.