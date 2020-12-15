ضبط عاطل انتحل صفة شرطي للنصب على صاحب شركة بشبرا مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت مباحث القاهرة ، شرطى مزيف استولى على بضائع من شركة فى منطقة شبرا مصر.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من العقيد خالد سيف مفتش مباحث شبرا مصر يفيد بتلقي قسم شرطة شبرا بلاغا من صاحب شركة ، مقيم بدائرة القسم بتعرضه للنصب والاحتيال من قبل أحد الأشخاص سبق أن تعرف عليه ادعى كونه رجل شرطة وقيامه بالحصول على بعض البضائع من الشركة ملكه دون سداد قيمتها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه في أحد الأكمنة المعدة له، وبتفتيشه عثر بحوزته على بعض البضائع المستولى عليها ، أدوات يستخدمها في نشاطه الإجرامى ، مجموعة من الكروت الشخصية مدون عليها إسم أحد الأشخاص بالصفة المنتحلة.

وبمواجهته بما جاء بأقوال المبلغ وما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه بأسلوب انتحال صفة رجال الشرطة باستخدام المضبوطات حيازته.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.