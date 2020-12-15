9 غرف عمليات لمتابعة امتحان أولى ثانوي التجريبي في الإسكندرية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم في الاسكندرية، أنه تم تشكيل 9 غرف عمليات لمتابعة الامتحان التجريبى على جهاز التابلت لطلاب الصف الاول الثانوى اليوم الثلاثاء، بواقع غرفة عمليات مركزية بمقر المديرية وتحت رئاسته و8 غرف فرعية بمقر الإدارات الفرعية الثمانية.

وأضاف «سعد»، أن طلاب الصف الاول الثانوى يؤدون امتحان مادتى العربى والاحياء اليوم، مشيراً إلى أن غرف العمليات لم تتلقى أي بلاغات أو شكاوى سواء من صعوبة الدخول إلى المنظومة أو الأمور الفنية الخاصة بالامتحان.

وأوضح أنه جرى إرسال كلمة المرور واسم المستخدم للطالب على الإيميل المدرسي الخاص بـoffice 365، مناشداً طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي باتباع التعليمات الصحيحة التي وردت من الوزارة الخاصة بالدخول على منصة الامتحانات، وأن هذا الامتحان تجريبى وبالتالى لا داعي للقلق من قبل الطلاب وإنما هدفه التأكد من صلاحية الشبكات وأجهزة التابلت ومنصة الامتحان، وإطلاع الطالب على نوعية الأسئلة الخاصة بنظام التقييم الجديد.

9 غرف عمليات لمتابعة امتحان اولى ثانوى التجريبى فى الاسكندرية (صور)

9 غرف عمليات لمتابعة امتحان اولى ثانوى التجريبى فى الاسكندرية (صور)

9 غرف عمليات لمتابعة امتحان اولى ثانوى التجريبى فى الاسكندرية (صور)

9 غرف عمليات لمتابعة امتحان اولى ثانوى التجريبى فى الاسكندرية (صور)

9 غرف عمليات لمتابعة امتحان اولى ثانوى التجريبى فى الاسكندرية (صور)