مصادرة 56 شيشة في حملة على المقاهى بشبرا الخيمة (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار واصلت الأجهزة التنفيذية بحى شرق شبرا الخيمة حملاتها لإزالة الإشغالات والتعديات وقال الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس الحى إن الحملات استهدفت التصدى لجميع أنواع المخالفات والتعديات وردع المخالفين حيث تم ضبط مقاهى تستخدم الشيشة مخالفة لقوانين الحظر وتمت مصادرة ٥٦ شيشة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وأضاف رئيس الحى أنه تم تنفيذ حملة ليلية لرفع الإشغالات بطريق محور مصر الجديدة- بنها الحر والشوارع الجانبية على طول الطريق وذلك للتعدى على الطريق العام ومخالفة قوانين الإشغال وفى السياق قامت الاجهزة التنفيذيه بالحى باعمال تحسين شبكه الاناره بتركيب وصيانه الاعمده وتركيب كشافات الإنارة ليد بأماكن شارع حسن عطيه ومساكن الدلتا والكابلات وشارع 25 وذلك في إطار اعمال الصيانه الدوريه وتحسين وتجويد شبكة الاناره ومد المناطق المحرومة كما تابع رئيس الحى مراحل استكمال الرصف والتطويربالشوارع الداخليه وتركيب بلاط الانترلوك بشارع منصور وحاره بدر بعزبة نسيم. حملة على المقاهى بشبرا حملة على المقاهى بشبرا حملة على المقاهى بشبرا الوضع في مصر

اصابات 122,086

تعافي 105,132

وفيات 6,943

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