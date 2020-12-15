شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق حملة توعية لترشيد استهلاك المياه في محافظات القناة الثلاثة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عبدلحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، عن انطلاق حملة توعية لترشيد استهلاك المياه في محافظات القناة السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وذلك بهدف نشر الوعى بأهمية ثقافة ترشيد استهلاك المياه، والتي أصبحت ضرورة في ظل ارتفاع النمو السكانى، كنمط رئيسي وسلوك فعال في الحياة اليومية.

وأكد رئيس مياه القناة، أن فريق التوعية بقطاع محافظة السويس، قام بعمل حمله توعيه مباشره لأهالي حى الملاحة وتوزيع بروشورات تحمل إرشادات عن كيفيه ترشيد مياه الشرب وكيفيه التعامل الآمن مع شبكات الصرف الصحى، وترسيخ وتعزيز مفاهيم ترشيد مياه الشرب، وأهميه قطره المياه لحياتنا، كما تم عمل ندوة توعيه بمعهد السويس الازهرى الثانوى حيث تم إطلاع ومعرفه الطلاب بالبرامج الالكترونية التي تخدم المواطن مثل برنامج قرائتى و125 لتلقى الشكاوى والبلاغات.

وأضاف اللواء عصمت، أن فريق التوعية بالشركة بالإسماعيلية قام بعمل عدة ندوات بمدرسة ابوبكر الصديق الإعدادية المشتركة بالقنطرة غرب، ومدرسه عمرو بين عبدالعزيز الابتدائية في مركز ومدينة فايد، ومدرسة عثمان احمد عثمان الإعدادية بنين، واستهدفت الندوات تغير السلوكيات الخاطئة وكيفيه التعامل مع مياه الشرب وشبكات الصرف الصحى.

وأشار رئيس مياه القناة، أن فريق التوعية بقطاع بورسعيد، نفذ عدة ندوات بالمدارس، منها مدرسة الرياضية الإعدادية بنين، واستهدفت الندوات ضرورة تكاتف جميع أفراد المجتمع في عدم استخدام المياه في غير الغرض المخصص لها، وعدم الإسراف في استخدامها.

وأوضح اللواء عبدالحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا على الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.