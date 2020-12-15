شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون الامتحانات التجريبية في اللغة العربية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت في التاسعة من صباح اليوم الامتحانات التجريبية الالكترونية لطلاب الصف الأول الثانوي في محافظة البحيرة، في مادة اللغة العربية، من خلال أجهزة التابلت والتى تستمر حتى الساعة التاسعة مساءًا، وحرص بعض الطلاب على أداء الامتحان في المدراس والتى تمت وسط الإجراءات الوقائية اللازمة ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك على الرغم من إمكانية السماح بأداء الامتحان في المنزل.

وأكد ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، على توفير البيئة المناسبة لطلاب الصف الأول الثانوي الاداء الامتحان التجريبي على جهاز التابلت ، وفقًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقى ، وزير التربية والتعليم ، والتأكيد على كافة المدرارس باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى أن عدد طلاب الصف الأول الثانوي في محافظة البحيرة يبلغ 30 ألفًا و401 طالبًا وطالبة.

وكانت مدرسة لطفى الأسطى الثانوية بنات في مركز إيتاي البارود شهدت التزام الطالبات بأداء الامتحان التجريبى في المدرسة مع الالتزام بارتداء الكمامات قبل دخول المدرسة، وتم تشكيل لجان بمعرفة الزائرة الصحية لتطبيق الاجراءات الاحترازية بدقه، وأكد وائل الغلبان، مدير المدرسة على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية قبل دخول المدرسة وأثناء دخول الفصول وبداخل الفصول.

طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون الامتحانات التجريبية في اللغة العربية

طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون الامتحانات التجريبية في اللغة العربية

طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون الامتحانات التجريبية في اللغة العربية

طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون الامتحانات التجريبية في اللغة العربية

طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون الامتحانات التجريبية في اللغة العربية

طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون الامتحانات التجريبية في اللغة العربية