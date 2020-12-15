شكرا لقرائتكم خبر عن رياح ترابية وانخفاض درجة الحرارة في أغلب أنحاء محافظة المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، طقس بارد، وتعم أجواء رياح ترابية باردة مع انخفاض في درجة الحرارة.

وحجبت الغيوم ظهور أشعة الشمس الأمر الذي تسبب في انخفاض مستوى الرؤية على الطرق الزراعي «القاهرة- أسوان»، وعدد من الطرق الفرعية.

ورفعت أجهزة الأمن درجة الاستعداد وتم تشديد التواجد الأمني والمروري بالأكمنة الشرطية على الطرق لإسداء النصح للسائقين ورواد الطرق لتوخي الحذر أثناء قيادة السيارات.