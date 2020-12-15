الهجان يتفقد حريق مصنع الدعاية والنظافة والاشغالات ببنها وشبرا الخيمة (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال الإطفاء والتبريد لحريق مصنع للدعاية والإعلان بمدينة قليوب على الطريق الزراعي.

كان الحريق نشب بالمصنع نتيجة ماس كهربي، وعلى الفور توجهت الحماية المدينة، وتم الدفع بعدد 10 سيارات اطفاء وتم السيطرة على الحريق.

وقدم المحافظ بالشكر لرجال الحماية المدنية على جهودة في اطفاء الحريق. جاء تفقد الحريق على هامش جولة ليلية مساء الإثنين، بمدينة بنها وحي غرب شبرا الخيمة، لمتابعة اعمال النظافة بالشوارع وخلوها من الإشغالات والباعة الجائلين وانتظام الحركة المرورية.

واكد المحافظ، في بيان صحفي، الثلاثاء، على استمرار الجهود المبذولة للإرتقاء بمنظومة النظافة، ومنع تواجد أي تراكمات، والحفاظ على البيئة، وظهور المدن بالشكل الجمالي والحضارى اللائق بها، واستمرار الدعم لتطوير المنظومة وتزويدها بأحدث المعدات.

بدأ المحافظ الجولة بتفقد ميدان وابور الثلج، حيث وجه المحافظ بمتابعة أعمال النظافة ورفع القمامة والمتابعة الجيدة، ورفع الاشغالات بالشوارع الجانبية التي يتضرر منها المواطنين، مؤكدا أنه تم التنسيق لحمله مكبرة لإزالة الاشغالات والمخالفات بالمدينة.

وتفقد المحافظ ميدان المؤسسة، موجها بضرورة المتابعة الجيدة لمنع أي إشغالات أو باعة جائلين بالميدان، كما وجه مسئولي المرور باستمرار العمل على تحقيق السيولة المرورية وعدم السماح بالانتظار الخاطئ للسيارات.

وتابع المحافظ جولته بتفقد شارع أحمد عرابي، بعد القيام بحملة مكبرة من قبل الحي لازالة الإشغالات والباعة الجائلين، موجها بالمتابعة الجيدة حتى لايعود الباعة الجائلون مرة أخرى كما تفقد المحافظ شارع الوحدة المتفرع من شارع احمد عرابي.

وكلف المحافظ برفع جميع الاشغالات والعربات الكارو وفتح الشارع امام المواطنين والتحفظ على عدد من الاستندات الخشبية وعربات الكارو، كما وجه برفع القمامة وزيادة عدد الصناديق لعدم إتاحة الفرصة للمواطنين بالقاء القمامة بالشوارع، وذلك ضمن خطة المحافظة لاستعادة المظهر الحضاري والانضباط بشوارع القليوبية، ومحاربة ظاهرة افتراش الطريق العام، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع توفير البديل الملائم لهم.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء مجدي العناني رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، وعلى عبدالستار رئيس مدينة بنها.

الهجان يتفقد حريق مصنع الدعاية والنظافة والاشغالات ببنها وشبرا الخيمة

الهجان يتفقد حريق مصنع الدعاية والنظافة والاشغالات ببنها وشبرا الخيمة

الهجان يتفقد حريق مصنع الدعاية والنظافة والاشغالات ببنها وشبرا الخيمة

الهجان يتفقد حريق مصنع الدعاية والنظافة والاشغالات ببنها وشبرا الخيمة

الهجان يتفقد حريق مصنع الدعاية والنظافة والاشغالات ببنها وشبرا الخيمة

الهجان يتفقد حريق مصنع الدعاية والنظافة والاشغالات ببنها وشبرا الخيمة

الهجان يتفقد حريق مصنع الدعاية والنظافة والاشغالات ببنها وشبرا الخيمة