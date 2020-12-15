شكرا لقرائتكم خبر عن معدل البطالة يعاود الانخفاض لتغلب مصر على الآثار الاقتصادية لكورونا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاملت مصر مع أزمة كورونا على مسارين متوازيين، أولهما هو مسار التعافى الصحى من خلال مقاومة الفيروس واتخاذ جميع الإجراءات التى تهدف لحماية المواطنين وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة، وثانيهما هو مسار التعافى الاقتصادى والاجتماعى من التداعيات الخطيرة للجائحة التى اتخذت أبعادًا متعددة الاتجاهات، وهو ما مكن الدولة من مواجهة التحديات الناجمة عن الأزمة، وفى مقدمتها تلك المتعلقة بأسواق العمل، خاصة البطالة التى عاودت معدلاتها الانخفاض مع مضى مصر فى تطبيق رؤيتها الاستراتيجية فى كيفية التعامل مع الأزمة على مختلف المحاور .

وفى هذا الصدد، نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على تجاوز مصر الآثار السلبية لأزمة كورونا وتحقيقها لمعدل غير مسبوق للبطالة رغم التحديات الاقتصادية منذ عام 2010.

وكشف التقرير أن معدل البطالة سجل 7.3%، وذلك فى الفترة من (يوليو- سبتمبر) عام 2020، مقارنة بـ 9.6% فى ذروة أزمة كورونا (أبريل- يونيو)، و7.7% قبيل بدء الأزمة (يناير- مارس) لنفس العام.

واستعرض التقرير أبرز مؤشرات سوق العمل، مشيرًا إلى انخفاض أعداد المتعطلين بنسبة 19.8%، فى الربع الثالث من عام 2020 حيث تم تسجيل 2.06 مليون متعطل مقارنة بـ 2.57 مليون متعطل فى الربع الثانى من العام ذاته.

وذكر التقرير أن معدل البطالة بين الذكور وصل لـ 5.8% فى الربع الثالث عام 2020 مقارنة بـ 8.5% فى الربع الثانى من العام ذاته، بينما وصل معدل البطالة بين الإناث لـ 15.2% فى الربع الثالث عام 2020 مقارنة بـ 16.2% بالربع الثانى من العام ذاته.

يأتى هذا فى حين، زادت أعداد المشتغلين بنسبة 8.3%، حيث بلغت 26.11 مليون مشتغل فى الربع الثالث من عام 2020 مقارنة بـ 24.12 مليون مشتغل فى الربع الثانى من نفس العام.

وأظهر التقرير التوزيع النسبى للمشتغلين فى الربع الثالث من عام 2020 طبقًا لأهم الأنشطة الاقتصادية، حيث وصل إلى 20.4% بنشاط الزراعة وصيد السمك، واجتذب 281 ألف مشتغل، و14.2% بتجارة الجملة والتجزئة، واجتذب 477 ألف مشتغل، كما سجلت نسبة المشتغلين بالصناعات التحويلية 13.4% من إجمالى المشتغلين واجتذبت 480 ألف مشتغل.

وأوضح التقرير أن من بين أسباب التحسن فى معدلات البطالة هو الاستمرار فى تنفيذ نحو 9 آلاف مشروع تنموى وخدمى بمختلف القطاعات، بإجمالى تكلفة 2 تريليون جنيه، وذلك حتى يونيو 2021.

ووفقًا للتقرير فإن إعادة فتح المطارات واستقبال الأفواج السياحية وفتح المنتجعات السياحية بالتزامن مع بدء انخفاض معدل الإصابات فى يوليو 2020 ساهم أيضًا فى تراجع معدل البطالة، بالإضافة إلى استمرار القطاع الخاص المصرى فى منطقة النمو للشهر الثالث على التوالى فى نوفمبر 2020، وذلك وفقًا لمؤشر مدراء المشتريات.

هذا وقد أوضح التقرير أن أزمة كورونا وقرار الإغلاق قد أثرا سلبًا على معدل البطالة خلال الأزمة، وذلك نظرًا لتعليق الأحداث الرياضية والفعاليات وحركة الطيران والعروض الفنية، بالإضافة إلى فرض حظر تجوال ليلى، وكذلك تخفيض عدد العاملين بالمصالح والأجهزة الحكومية، فضلًا عن الغلق الكلى للمقاهى والكافتريات والملاهى وما يماثلها، وجميع الأندية الرياضية وما يماثلها، وذلك فى شهر مارس.

هذا إلى جانب الإغلاق الجزئى للمحال التجارية والحرفية وكافة المراكز التجارية، وكذا غلق جميع المطاعم وما يماثلها على أن يقتصر العمل بها على خدمات التوصيل، كما وصلت الإصابات بفيروس كورونا إلى ذروتها بمصر فى شهر يونيو.

واستعرض التقرير معدل البطالة فى مصر على مدار 10 سنوات سابقة، مشيرًا إلى أنه فى عام 2019 سجل 8.1% خلال الربع الأول و7.5% فى الربع الثانى و7.8% فى الربع الثالث و8% فى الربع الرابع، بينما سجلت البطالة فى عام 2018خلال الربع الأول 10.6% و9.9% فى الربع الثانى و10% فى الربع الثالث و8.9% فى الربع الرابع.

كما سجلت البطالة 12% خلال الربعين الأول والثانى من عام 2017، و11.9% فى الربع الثالث و11.3% فى الربع الرابع من العام ذاته، فى حين وصل معدل البطالة فى الربع الأول من 2016 إلى 12.7% والربع الثانى 12.5% والربع الثالث 12.6% والربع الرابع 12.4%.

هذا وسجلت البطالة 12.8% خلال الأرباع الأول والثالث والرابع من عام 2015، فى حين وصلت لـ 12.7% فى الربع الثانى من نفس العام، وفى عام 2014 سجلت معدلات البطالة 13.4% فى الربع الأول و13.3% فى الربع الثانى و13.1% فى الربع الثالث و12.9% فى الربع الرابع.

وبالنسبة لمعدلات البطالة عام 2013، أوضح التقرير أنها سجلت 13.2% فى الربع الأول و13.3% فى الربع الثانى و13.4% فى الربعين الثالث والرابع، بينما وصلت معدلات البطالة فى عام 2012 لـ 12.6% فى كل من الربع الأول والربع الثانى و12.5% فى الربع الثالث و13% فى الربع الرابع.

وفيما يتعلق بمعدلات البطالة عام 2011، أشار التقرير إلى أنها سجلت 11.9% فى كل من الربع الأول والربع الثالث و11.8% فى الربع الثانى و12.4% فى الربع الرابع، وأخيرًا وصلت معدلات البطالة فى عام 2010 إلى 9.1% فى الربع الأول و9% فى الربع الثانى، و8.9% فى كل من الربع الثالث والربع الرابع لنفس العام.

كما أظهر التقرير معدل البطالة فى العديد من دول العالم خلال الربع الثالث من عام 2020، حيث وصل فى تركيا إلى 12.7%، و16.3% فى أسبانيا، و9% فى فرنسا، و9.8% فى إيطاليا، و16.2% فى تونس، و30.8% فى جنوب إفريقيا، و12.7% فى المغرب، والأردن 23.9%، و7% فى أستراليا، و7.1% فى إندونيسيا.

بينما سجل معدل البطالة فى روسيا 6.3%، و5.3% فى الصين، و3.1% فى اليابان، و14.7% فى كولومبيا، و14.6% فى البرازيل، و11.6% فى تشيلى، و6.7% فى الولايات المتحدة، و4.8% فى بريطانيا، و8.5% فى كندا، و16.1% فى اليونان، و4.5% فى ألمانيا، 4.7% فى المكسيك، و16.4% فى بيرو، و5.3% فى نيوزيلندا، و3.7% فى كوريا الجنوبية، وأخيرًا 8.7% فى الفلبين، وذلك وفقًا لأحدث بيان متوفر (شهرى أو ربع سنوي).