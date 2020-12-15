شكرا لقرائتكم خبر عن تعطل حركة المرور أسفل كوبرى المندرة بالإسكندرية بسبب الأمطار.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت صباح اليوم منطقة المندرة بمحافظة الإسكندرية، سقوط أمطار شديدة ، أدت إلى تعطل حركة المرور بسبب غرق أسف كوبرى المندرة.

وشهدت منطقة المندرة تعطل حركة السيارات من جميع الاتجاهات، بسبب تكدس السيارات بعد غرق أسفل الكوبرى بمياه الأمطار، كما تعثر سير المواطنين، نتيجة لغرق أسفل الكوبرى بالمياه.

واستقبلت محافظة الإسكندرية "نوة قاسم"، والتى جاءت متأخرة عن موعدها بسبب التغيرات المناخية، والتى كان من المعتاد أن تضرب الإسكندرية فى الأسبوع الأول من شهر ديسمبر فى كل عام، ووفق التوقعات العامة لهيئة الأرصاد الجوية، فإن الإسكندرية سوف تشهد أمطار من متوسطة إلى غزيرة اليوم الثلاثاء، وأمطار متوسطة غدا الأربعاء، وخفيفة يوم الخميس.

من جانبه، أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قرارا بتعطيل الدراسة اليوم الثلاثاء، وذلك وفقًا للتقرير الوارد من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذى أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، ويستثنى من ذلك، القيادات وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديرو الإدارات التعليمية.

يأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية، لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظا علي سلامة المواطنين.





