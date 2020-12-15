شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تنشر صورا لأقمار صناعية تشير لسقوط أمطار على السواحل خلال النهار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن صور الأقمار الصناعية تشير لتكاثر السحب المنخفضة على مسطح البحر المتوسط تتقدم نحو الساحل تدريجيا خلال الساعات القادمة، يصاحبها سقوط الأمطار على المناطق القريبة من الساحل على وجه الخصوص، تكون غزيرة في بعض الأحيان.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه مع تقدم ساعات النهار تزداد فرص الأمطار على المناطق الداخلية لمحافظات الدلتا، كما يستمر نشاط الرياح علي كافة المناطق الشمالية وتنخفض الحرارة بشكل ملحوظ، كما يزيد نشاط الرياح الاحساس بهذا الانخفاض.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن أخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى دخول السحب الممطرة على الإسكندرية، مع استمرار السحب الرعدية على بلطيم والبرلس.

ويشهد اليوم الثلاثاء، انخفاضا آخر فى درجات الحرارة ، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على السواحل الشرقية، والرياح نشطة مثيرة للرمال والاتربة، وطقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

كما يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، دافئ على جنوب الصعيد والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة .

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى، وأمطار متوسطة لغزيرة على بعض المناطق من مطروح والسلوم والإسكندرية ورشيد وبلطيم ، وأمطار متوسطة على مناطق من دمياط وبورسعيد، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية والإسماعيلية والسويس، ونشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد .