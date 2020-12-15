شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تتوقع انخفاض درجات الحرارة وهطول أمطار على القاهرة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة انخفضت مقارنة بيوم الأحد التي كانت 27 درجة مئوية، بينما متوقع لها ما بين 19 و20 درجة، متوقعة هطول أمطار على القاهرة غدًا الأربعاء، مع هدوء نشاط الرياح.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد»، أنه سيكون هناك إحساس بالبرودة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر على أن تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأوضحت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن مصر شهدت نشاط رياح مثير للأتربة بالأمس، انخفضت على إثره الرؤية على الطرق، لا سيما الصحراوية والسريعة.

وأكدت "شاكر" استمرار نشاط الرياح اليوم ما يزيد الإحساس بالبرودة وانخفاض درجات الحرارة ، مشيرة إلى أن الرياح تنشط مجددًا بعد ظهر اليوم ويصاحبها انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية لوجود رمال وأتربة مثارة، منوهة باستمرار فرص سقوط الأمطار والتي تكون حدتها من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية للبلاد، مع زيادة غزارتها غدا على الساحل الشرقي.