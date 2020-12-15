شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: 300 ألف من طلاب أولى ثانوى يؤدون الامتحان التدريبى للعربى والأحياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن قرابة 300 ألف طالب تمكنوا من دخول منصة الامتحان الإلكتروني التدريبى فى أول ساعة من بدء الامتحان من أصل 640 ألفا، حيث انطلق الاختبار فى التاسعة صباحا، مشددة على أن الامتحان ممتد حتى التاسعة مساء، مشيرة إلى أن الطلاب يختبرون اليوم فى مادتين اللغة العربية والأحياء.

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطوات دخول الامتحان الإلكترونى التجريبى لطلاب الصف الأول الثانوى الذى انطلق اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر الجارى، موضحة أن أولى خطوات دخول الامتحان تبدأ بتسجيل دخول الطالب على منصة الامتحان ويضغط على أيقونة الاختبار فى الشاشة الرئيسية للتابلت ثم يدخل اسم المستخدم وكلمة السر الخاص بكل طالب ثم يضغط على تسجيل الدخول.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم: يتم إدخال كود الامتحان " الجلسة" بحرص ويجب على الطالب الأخذ فى الاعتبار أن هذا الكود مكون من 9 أرقام على أن يتم إدخال كود الجلسة فى ميعاد بدء الامتحان وليس قبل موعد انطلاق الاختبار، مشيرة إلى أنه بعد إدخال كود الامتحان بشكل صحيح يضغط الطالب على أيقونة "بداية" عندها ينطلق الامتحان ويبدأ الطالب فى الإجابة عن الأسئلة.