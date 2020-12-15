شكرا لقرائتكم خبر عن نص تقرير المعمل الكيميائى لفحص "طفل المرور" يؤكد تعاطيه مخدر الحشيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل ”الخليج 365” على نص تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية بمصلحة الطب الشرعى، الخاص بالمتهم أحمد أبو المجد والملقب بـ"طفل المرور" الذى أظهر نتيجة فحص وتحليل عينة الطفل المتهم. وكشف تقرير المعمل للقضايا الواردة من أقسام الطب الشرعى، فى القضية رقم 19133 لسنة 2020 ، أن تحليل وفحص عينة الطفل المتهم الخاصة بمخدر الحشيش أظهرت إيجابية العينة وأنه يتعاطى مخدر الحشيش.

كانت النيابة أمرت بإحالة الطفل المتعدي على فرد شرطة بدائرة حي المعادي، وثلاثة أطفال آخرين وبالغ إلى محاكم جنح وجنايات الطفل والجنح والجنايات العادية المختصة، لمعاقبتهم عن إحرازهم جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وإهانتهم أحد رجال الضبط والتنمر والإساءة إليه، والتعدي علي مبادئ وقيم أسرية بالمجتمع المصري، وإنشائهم وإدارتهم واستخدامهم حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية؛ بهدف ارتكاب و تسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وقيادة المتهم الأول مركبة بدون حمل رخصتي القيادة والتسيير، وكذا إحالة مالك المركبة المشار إليها إلى محكمة الجنح المختصة؛ لمعاقبته عن تمكينه المتهم من قيادة السيارة وهو لا يجوز له ذلك.