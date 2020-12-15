شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع عامل في حادث انقلاب سيارة بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
لقي عامل مصرعه، في حادث انقلاب سيارة بطريق إقليمي في المنيا .
تلقي اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، أخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة رقم 5436 ن ا س ملاكي نتيجة السرعة الزائدة، أمام نزلة داوود التابعة لمركز سمالوط .
تسبب الحادث في وفاه احمد شعبان عدلي، 21 سنه، مقيم بمركز بني مزار .
تم نقل جثة المتوفي إلى مشرحة مستشفي جراحات اليوم الواحد، تحت تصرف النيابة العامة ..
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