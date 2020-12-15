شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار الغزيرة تضرب الإسكندرية.. وطوارئ بالصرف الصحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضربت الاسكندرية موجة من الطقس السيئ مصحوبة بأمطار غزيرة وبإنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة اليوم الثلاثاء وذلك دون تأثير على حركة الملاحة البحرية والمرور حتى الأن.

ووفقا لجدول النوات بميناء الإسكندرية، نوة «الفيضة الصغرى» يوم ١٩ من شهر ديسمبر، وتستمر عادة لمدة 5 أيام، ويصاحبها أمطار غزيرة وعواصف ورياح شمالية غربية.

وتشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلى استمرار فرص هطول الأمطار على الإسكندرية والسواحل الشمالية لمدة 4 أيام.

وأعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والتأهب، وذلك تحسبا لهطول الأمطار .

وواصلت شركة الصرف الصحي بالتنسيق مع الأحياء أعمال تطهير شنايش الأمطار، والبالغ عددها 32 ألف شنيشة و105 آلاف مطبق، فضلا عن وضع خطة تمركز لنحو 180 سيارة شفط.

ومن جانبه قال المهندس أحمد جابر رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب بالاسكندرية ان الشركة أتمت إستعدادها لاستقبال نوة الفيضة الصغرى بالتتسيق مع جميع الجهات المعنية.

وأشار جابر في تصريحات صحفية ل «المصرى اليوم» إلى انه سيتم تخفيف ضغوطات المياه في بعض المناطق اثناء هطول الامطار الغزيرة لاعطاء فرصة لشبكة الصرف الصحى لاستيعاب مياه الامطار.