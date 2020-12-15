شكرا لقرائتكم خبر عن سوء حالة الطقس وسقوط أمطار غزيرة وتوقف الدراسة شمال محافظة البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظة البحيرة حالة من الطقس السيئ وسقوط امطار غزيرة على شمال محافظة البحيرة فى مراكز كفر الدوار وإدكو ورشيد التى تقع على ساحل البحر المتوسط، وتوقفت حركة الصيد من ميناء الصيد فى قرية المعدية بمركز إدكو وفى بوغاز رشيد بسبب سوء الأحوال الجوية وحركة الرياح وارتفاع الأمواج فى البحر المتوسط.

وكان اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة ، أعلن عن منح طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية إجازة اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 بسبب سوء الأحوال الجوية وذلك فى مراكز رشيد وإدكو وكفر الدوار.