شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الامتحانات التدريبية لطلاب الصف الأول الثانوي على التابلت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ منذ قليل الوقت المخصص لطلاب الصف الأول الثانوي لأداء الامتحانات التدريبية التجريبية، بدون درجات على أجهزة التابلت، لتدريب الطلاب على نمط ونوعية الأسئلة وفقا لنظام التقييم الجديد واختبار الشبكات ومنصة الامتحانات ويستمر حتي التاسعة مساءا.

ويؤدي الطلاب الامتحان في مادتي اللغة العربية والأحياء .

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، أنه استعداداً للامتحانات التدريبية تم إرسال «كلمة المرور واسم المستخدم» للطالب على الإيميل المدرسي الخاص بـ office 365.

وقالت الوزارة للطلاب، إن من لم تصله كلمة المرور، يمكنه الاستعلام من خلال الموقع الإلكتروني: https://moe-register.emis.gov.eg

وأكدت الوزارة، أن الامتحان التدريبي يهدف إلى اختبار الشبكات وأجهزة التابلت ومنصة الامتحان، كما يساعد الطالب للتعرف على طريقة الأسئلة لنظام التقييم الجديد.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الاختبارات التدريبية (دون درجات) لطلاب الصف الأول الثانوي، تهدف للتعرف على طبيعة الأسئلة في نظام التقييم الجديد، والتدريب على استخدام منصة الامتحانات الإلكترونية على أجهزة التابلت، ولمدة 5 أيام.

وأكدت الوزارة أن الأسئلة ستكون مبسطة وتغطي الأجزاء من المنهج التي تمت دراستها حتى موعد الامتحان، ويمكن أداء الامتحان من المدرسة أو من المنزل، حيث إنه ليس محدداً بزمن أو مكان، ويهدف إلى تجربة الشبكات والمنصات والبنية التحتية والتعود على النظام الجديد.

وأشارت الوزارة، إلى أنه في حال حدوث أي مشكلات تقنية، لا داعي للانزعاج، لأن رصد هذه المشكلات هو الهدف من الاختبار التدريبي للوقوف على أي مشكلات والتعامل معها.

وأكدت، أنه من المهم لكل الطلاب أن يتعاملوا مع هذا الاختبار بجدية، للتعود على نظام الأسئلة، وليقف كل طالب على مستواه في هذه المرحلة استعدادا للامتحانات التالية والتي سوف يتم احتساب درجاتها للنجاح والانتقال إلى الصف الأعلى.

وشددت على أن محاولات الغش أو الاعتماد على آخرين لن تفيد صاحبها ولكنها ستضره، حيث سيفقد فرصة التعرف على مستواه الحقيقي، حيث إن امتحانات نهاية العام ستكون في لجان مراقبة لا يُسمح فيها بالعمل الجماعي أو الاعتماد على الآخر.