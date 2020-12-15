شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين جامعتي العريش وطنطا للتعاون المشترك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت جامعتي العريش بشمال سيناء وطنطا بالغربية بروتوكول تعاون، للتعاون المشترك بين الجامعتين في شتي القطاعات، حيث قام بالتوقيع على البروتوكول كلا من الدكتور سعيد لافي، رئيس جامعة العريش، والدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا.

وأكد الدكتور سعيد لافي، رئيس جامعة العريش، أن البروتوكول يشمل التعاون التعليمي بين الجامعتين والانتدابات بين أعضاء هيئة التدريس والاشراف المشترك على الرسائل العلمية والتعاون الطبي والعلاج والاستشارات الهندسية وتبادل الزيارات والرجلات العلمية لطلاب الجامعتين.

وأضاف الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، أن هناك تعاون مثمر بين جامعتي العريش وطنطا، بهدف تبادل الخبرات العلمية في شتي القطاعات.