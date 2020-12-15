شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض كبير في درجات الحرارة ورياح تضرب محافظة شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تشهد محافظة شمال سيناء انخفاض كبير في درجات الحرارة ورياح باردة، أثرت بشكل كبير على الحركة التجارية، فيما شهدت الطرق الرئيسية على مستوي المحافظةحذرًا شديدًا من السائقين تحسبًا لوقوع حوادث.
من جانبه قرر اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات لمواجهة الظروف الجوية التي تشهدها مختلف مناطق المحافظة ..مشددا على استعداد كافة المرافق الخدمية لأي تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية، ومتابعة الموقف لحظة بلحظة.
وأشار المحافظ على المتابعة المستمرة للظروف الجوية بالتنسيق بين غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية في مجالس المدن ومديريات الخدمات المعنية وخاصة الري والطرق.
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