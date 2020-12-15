تنسيقية الشباب فى مجلس النواب.. نافذة على المستقبل (فيديو)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاعت تنسيقية شباب الأحزاب، إثبات ذاتها وقدرتها على الإبداع فى وقت قصير، وكانت المفاجأة فى انتخابات مجلس النواب، فقد حصدت التنسيقية 28 مقعدا بالقائمة الوطنية التي خاضت الانتخابات، وتعود قصة نجاح هذا الكيان الشبابى إلى حالة التناغم الشديد بين أعضائها والتوافق حول المصلحة العامة للوطن.

الأمر الذى دفع لاقتناص التنسيقية 28 مقعدا فى مجلس النواب على القائمة الوطنية من أجل مصر، فى الدوائر الأربعة (القاهرة وجنوب ووسط الدلتا)، (الجيزة وشمال ووسط وجنوب الصعيد)، (شرق الدلتا)، و(غرب الدلتا)، يمثلون كافة الأطياف، تم اختيارهم بناء على خبراتهم فى العمل السياسى والعمل العام وبناء على المعايير التى يجب أن تتوافر فى نائب الشعب.



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