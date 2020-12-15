رياح مثيرة للرمال والأتربة بكافة الأنحاء.. تفاصيل طقس اليوم بالجمهورية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمر حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية ، اليوم الثلاثاء ، على كافة أنحاء الجمهورية ، وسط توقعات هيئة الأرصاد الجوية بطقس غير مستقر على كافة الأنحاء.
وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء ، فى نقاط مبسطة كما يلى :
- انخفاض آخر بدرجات الحرارة على معظم الأنحاء لتكون أقل من معدلاتها الطبيعية بقيم تتراوح من 2-3 درجات منوية .
- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية .
- أمطار متوسطة على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة نشاط رياح ورمال مثارة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية .
- اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط
- القاهرة الكبرى:
- انخفاض آخر في درجات الحرارة لتكون اقل من معدلاتها الطبيعية بقيم تتراوح من 2-3 درجات مئوية .
- نشاط رياح ورمال مثارة على بعض المناطق مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية
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