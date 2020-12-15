شكرا لقرائتكم خبر عن رياح مثيرة للرمال والأتربة بكافة الأنحاء.. تفاصيل طقس اليوم بالجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمر حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية ، اليوم الثلاثاء ، على كافة أنحاء الجمهورية ، وسط توقعات هيئة الأرصاد الجوية بطقس غير مستقر على كافة الأنحاء.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء ، فى نقاط مبسطة كما يلى :

- انخفاض آخر بدرجات الحرارة على معظم الأنحاء لتكون أقل من معدلاتها الطبيعية بقيم تتراوح من 2-3 درجات منوية .

- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية .

- أمطار متوسطة على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة نشاط رياح ورمال مثارة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية .

- اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط





- القاهرة الكبرى:

- انخفاض آخر في درجات الحرارة لتكون اقل من معدلاتها الطبيعية بقيم تتراوح من 2-3 درجات مئوية .

- نشاط رياح ورمال مثارة على بعض المناطق مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية