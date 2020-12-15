شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب أولى ثانوى يبدأون الامتحان التدريبى إلكترونيا من المنزل والمدرسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قبل قليل منصة الامتحان الإلكترونى لطلاب الصف الأول الثانوى، ليتمكن الطلاب من أداء الاختبار التدريبى والذى انطلق اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر ويستمر حتى 20 من نفس الشهر، ويختبر الطلاب فى مادتى اللغة العربية والأحياء.

ومنحت الوزارة فرصة الدخول على الامتحان من المنزل أو المدرسة، حيث يعد الاختبار بدون درجات وهدفه التدريب على شكل الأسئلة واختبار منصة الامتحان والشبكات فى المدارس.

وحددت الوزارة خطوات دخول الامتحان، مضيفة أنها تبدأ بتسجيل دخول الطالب على منصة الامتحان ويضغط على أيقونة الاختبار فى الشاشة الرئيسية للتابلت ثم يدخل اسم المستخدم وكلمة السر الخاص بكل طالب ثم يضغط على تسجيل الدخول.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم: يتم ادخال كود الامتحان " الجلسة" بحرص ويجب على الطالب الأخذ فى الاعتبار أن هذا الكود مكون من 9 أرقام على أن يتم ادخال كود الجلسة فى ميعاد بدء الامتحان وليس قبل موعد انطلاق الاختبار، مشيرة إلى أنه بعد ادخال كود الامتحان بشكل صحيح يضغط الطالب على أيقونة "بداية" عندها ينطلق الامتحان ويبدأ الطالب فى الإجابة عن الأسئلة.

وأشارت الوزارة إلى أن الخطوة التالية لأداء الطالب الامتحان بشكل صحيح: يجد شريط أدوات الامتحان على التابلت بجوار قائمة الأسئلة والذى من خلاله يستطيع الطالب أن يرى الامتحان فى الشاشة كاملة أو تراجع قائمة الأسئلة أو يشاهد ما قام بالإجابة عنه وأيضا يستطيع تنسيق الخط والشاشة أو أسئلة قام الطالب بتحديدها بعلامة العلم للرجوع إليها مرة أخرى، موضحة أن جميع هذه الاختيارات تظهر من أيقونة القائمة إذا كان يجيب عن الأسئلة فى وضع عمودى للتابلت.

وأكدت وزارة التربية والتعليم: أن الأسئلة المتوقعة فى الامتحان التجريبى الذى يعقد للطلاب عبارة عن اختيار من متعدد ذات إجابة واحدة يعرض السؤال وتكون الإجابة اختيار واحد فقط صحيح، وأسئلة اختيار من متعدد ذات إجابات متعددة بحيث يتم عرض السؤال ويكون على الطالب اختيار الإجابات الصحيحة " تكون عادة إجابتين"، أو أسئلة ملء الفراغات السحب والإسقاط ويكون على الطالب سحب الإجابات الصحيحة ووضعها فى الفراغ الخاص بها وعادة ما تكون إجابتين صحيحتين فى فراغين فى السؤال، مشيرة إلى أن هناك نوع أخر من الأسئلة عبارة عن ملء الفراغات من القائمة ويختار الطالب الإجابة الصحيحة فى الفراغ وتكون عادة فراغين فى كل سؤال.

ولفتت الوزارة إلى أن هناك أسئلة مقالية تكتب الإجابة فى هذا النوع من الأسئلة باستخدام لوحة المفاتيح أو القلم الخاص بالتابلت فى مواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء فقط.

وقالت وزارة التربية والتعليم: أن استخدام لوحة المفاتيح فى الأسئلة المقالية يزود الطالب بصندوق نصى على التابلت به شريط أدوات يمكنه من كتابة الإجابة وتنسيقها، مشيرة إلى أن أخر مرحلة فى الامتحان الإلكترونى هى إنهاء الاختبار بعد استكمال الطالب لمراحل الإجابة عن الأسئلة ويقوم الطالب بالضغط على أيقونة إنهاء وبعدها ينتقل الطالب إلكترونيا إلى قائمة جميع الأسئلة والتى ستكون فيها الأسئلة التى لم يتم الإجابة عنها مظللة بخلفية بيضاء وأيضا الأسئلة التى تم تحديدها من قبل الطالب للرجوع إليها مرة أخرى بوضع علامة "العلم" مما يتيح للطالب الرجوع للإجابة عن هذه الأسئلة مرة أخرى قبل إنهاء الامتحان.