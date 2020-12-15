شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعدل مواعيد بعض قطارات خطوط الوجهين القبلى والبحرى بدءا من اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى هيئة السكة الحديد تعديلات فى تركيب بعض القطارات على خطوط الوجهين القبلى والبحرى اعتبارا من اليوم كالتالى:
- تعديل تركيب قطارى 188 / 187 أكسبرس القاهرة / السد العالي والعكس بعربات روسى بدلا من العربات المميزة بحيث يقوم من:
القاهرة الساعة 6:00 مساءً يصل أسوان الساعة 10:30 صباحآ، ويصل السد العالي الساعة 11:20 صباحآ.
ومن السد العالى يوم 16/12/2020 الساعة 5:20 مساءً ومن أسوان 6:30 مساءً يصل القاهرة 10:45 صباحآ.
اعتبارا من الجمعة المقبل سيتم تعديل تركيب قطارات أرقام 345 و 382 و391 و 394 ركاب الزقازيق المنصورة - القاهرة الليمون (خط الشرق) والعكس بعربات مميزة كالتالى :
- قطار 345 (الزقازيق-المنصورة) من عربات ركاب مطورة لعربات مميزه بحيث يقوم من الزقازيق الساعة 5:40 فجرآ .
- قطار 382 (المنصورة-القاهرة) من عربات ركاب مطورة لعربات مميزه بحيث يقوم من الزقازيق الساعة 10:40 صباحآ.
- قطار 391 (القاهرة-المنصورة) من عربات ركاب مطورة لعربات مميزه بحيث يقوم من القاهرة الساعة 4:35 عصرآ.
- قطار 394 (المنصورة-الزقازيق) من عربات ركاب مطورة لعربات مميزه بحيث يقوم من المنصورة الساعة 10:25 مساءً .
تعديل تركيب قطارات أرقام 47/54/56/67/66 على خط ركاب (طنطا - المنصورة - دمياط) والعكس كالتالى :
- قطار 47 (طنطا - دمياط) من عربات ركاب مطورة لعربات مميزه بحيث يقوم من طنطا الساعة 5:00 فجرآ .
- قطار 54 (دمياط - المنصورة) من عربات ركاب مطورة لعربات مميزه بحيث يقوم من دمياط الساعة 11:50 صباحآ .
- قطار 56 (المنصورة - طنطا) من عربات ركاب مطورة لعربات مميزه بحيث يقوم من المنصورة الساعة 2:20 ظهرآ .
- قطار 67 (طنطا - المنصورة) من عربات ركاب مطورة لعربات مميزه بحيث يقوم من طنطا الساعة 5:25 عصرآ.
قطار 66 (المنصورة - طنطا) من عربات ركاب مطورة لعربات مميزه بحيث يقوم من المنصورة الساعة 10:00 مساءً .
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