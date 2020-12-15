شكرا لقرائتكم خبر عن "كهرباء جنوب القاهرة" تؤكد تلقيها شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المحاسب محمد السيسى، رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن وزارة الكهرباء نجحت في التغلب على التحديات في مجالي الإنتاج والنقل، ومازال العمل مستمرا للتغلب علي التحديات التي ما زالت موجودة بشبكات توزيع الكهرباء، لافتا إلى أن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء جاري العمل بها لإنشاء 3 مراكز للتحكم في الجهد المتوسط لبيان العطل والانقطاعات في الكهرباء في وقتها.

وأضاف محمد السيسى، خلال موتمر الأهرام الرابع للطاقة، أنه يمكن لمهندس التحكم من عمل مناورة لإصلاح العطل في أسرع وقت، مضيفًا أن الشركة حاليًا تقوم بتوصيل الكهرباء للمشتركين من خلال مصدرين للكهرباء، لتفادي وجود أي انقطاعات، بحيث لو حدث عطل يتم تحويل المشترك مباشرة على المصدر الثاني دون الشعور بالعطل.



وأشار إلى اهتمام الشركة برضى المواطنين وحل مشاكلهم من خلال مكتب شكاوى شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء الذى يعمل 24 ساعة يوميا، مضيفًا أنه تم التوسع في تركيب العدادات الذكية في بعض المناطق ودفع الفواتير من خلال تطبيقات التليفون المحمول، مناشدًا المشتركين بضرورة العمل على ترشيد الاستهلاك.

وقال خالد الدستاوي، العضو المتفرغ لشئون الشركات بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن قطاع الكهرباء يعمل على تحسين وتطوير الخدمات للمواطنين، بتطوير شبكات توزيع الكهرباء لتحسين مستوى الخدمة.

و أضاف الدستاوي، إن العمل يتم على 4 محاور، الخدمات الذكية، منها المنصة الموحدة لخدمة الكهرباء الذكية، والربط عن طريق خدمة 121وتقديمها من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الذكية، وخدمة تطبيق واصل لذوي الإعاقة وصعوبات التخاطب، وخدمة العملاء.

وأشار الدستاوى إلى أنه تم فتح خدمة العداد الكودي للمواطنين،والسماح للمواطن بتسجيل مشكلته عن طريق المنصة التي نفذتها الشركة، موضحا أنه يوجد 52 مركزا متميزا عال الجودة، مع 216 مركزا متوسط الجودة،و 198 مركز بحاجة لتطوير شامل.

وأوضح الدستاوي، أن مشروع العددات الذكية، جاء لربط شركات التوزيع بنظام متكامل،كاشفا عن أنه تم تركيب 200 ألف عدد ذكي وعدد 1300 مجمع بيانات في 9 مدن بكافة أنحاء الجمهورية، بجميع التجارب الفنية وتقييم أداء التقنيات المختلفة، كذلك الانتهاء من إنشاء 7 مراكز تشغيل ملعومات للشركة القابضة.

وأوضح أن الوزارة، تقوم بالعمل على أحدث التكنولوجيات، في المدن، وتحديد المطلوب بالمرحلة المقبلة،و تغطية الشريحة الكبرى عنة طريق الشركات، لافتا إلى أنه يوجد خطة تركيب العدادت مسبقة الدفع والعدادات الذكية خلال 5 سنوات.

كما كشف عن أنه جار العمل على توحيد قواعد البيانات المشتركين وربطها بقاعدة قومية للدولة، منها مزيا عديدة، تحديد كود للشارع والمبنى والوحدة، وحصر مخالقات التعدي على مرفق الكهرباء، بأكثر من محافظة، مثل الأقصر، جونوب سينناء والسويس والإسماعيلية، وبني سويف وسوهاج والمنيا، لعمل قاعدة بيانات موحدة.