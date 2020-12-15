شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن تعيين 1628 شاباً واستخراج 1297 رخصة مزاولة حرفة بالغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية بتعيين 1628 شاباً، فى منشآت القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 31 من ذوى الاحتياجات الخاصة ، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل والذين بلغوا 4299 شاباً ، كما تم توفير 2600 فرصة عمل .

وقال الوزير إن المديرية قامت باستخراج 1279 ترخيص مزاولة حرفة، وشهادات قياس مستوى المهارة للعمال المهنيين والحرفيين ، كما قامت بتخريج 23 متدرجا في مجال التدرج المهنى، وإلحاق 97 متدرجاً بمنشآت القطاع الخاص .

وأوضح فتحي دسوقي مدير المديرية - من خلال تقريره للوزير عن انجازات المديرية خلال نوفمبر الماضى، أن المديرية قامت فى مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 891 منشآت ( دوري - حملات) ، وإعادة التفتيش على 398 منشأة أخري ، وأسفر التفتيش عن تحرير 184 محضراً ، وتلقي 3 شكاوي ما زالت تحت البحث من خلال بوابة الشكاوي الإلكترونية ، وبحث 4 شكاوى أخري قدمت ورقياً.

وأشار مدير المديرية إلي أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً ، قامت المديرية بصرف 3 منح زواج بمبلغ 9 آلاف جنيه ، ومنحة مولود بمبلغ 2000 جنيه ، وعمل عملية جراحية صغرى بمبلغ 2000 جنيه لعامل ، لسداد مصروفات علاجية لعامل آخر بمبلغ 1940 جنيهاً، ليصل إجمالى ما تم صرفه 14 ألف و 940 جنيها لـ 6 عمال من المسجلين بالوحدة.

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 712 منشأة وإعادة التفتيش على 731 منشأة أخري ، وأسفر التفتيش عن تحرير 208 محضراً للسلامة والصحة المهنية ، وإعطاء مهلة قانونية لـ 577 منشأة لإزالة المخالفات ، وبحث 105 شكوى في نفس المجال ، كما تم التفتيش على 540 منشأة أخرى في مجال تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19) .