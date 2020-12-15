شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم 40 طالباً و30 مزارعاً فى إطار مبادرة "سفراء المياه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة الموارد المائية والرى مبادرة "سفراء المياه"، وذلك بالتعاون مع مشروع "دعم الإصلاح، وتعزيز القدرات الفنية لقطاع المياه" (ستارز) الممول من الاتحاد الأوروبى.

وأكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، أن الهدف من هذه المبادرة هو تعزيز انتماء طلبة المدارس في مصر والاستفادة من جهودهم في توعية مجتمعاتهم المحلية من خلال قيامهم بتطبيق ممارسات ترشيد إستخدام المياه والحفاظ عليها، وتوعية عائلاتهم وأصدقاءهم بهذه الممارسات وأهمية تطبيقها، موضحاً أن هذه المبادرة ستشمل العديد من فئات المجتمع مثل طلاب المرحلة الابتدائية، وشباب الاعلاميين (من الهواة والمحترفين)، والمدونين على شبكة الإنترنت، وطلاب وخريجي التعليم الفني والمهني، والجامعات، والقطاع الخاص، وغيرها من الفئات، وذلك بهدف الوصول لأكبر نسبة من قطاعات المجتمع المصرى.

وفى ضوء نتائج مسابقة "سفراء المياه" لترشيد إستخدام المياه والحفاظ عليها "حافظ عليها ... تلاقيها"، والتي أُطلقت على صفحة مشروع "ستارز" في وسائل التواصل الاجتماعي، فإنه من المقرر قيام الدكتور عبد العاطى بتسليم (40) طالباً على مستوى الجمهورية لمهامهم كسفراء للمياه.

كما أنه من المقرر، إطلاق مبادرة "سفراء المياه المزارعين"، حيث سيقوم الدكتور عبد العاطي بتسليم (30) مزارعاً من رواد الري الحديث على مستوي لمهامهم كسفراء للمياه المزارعين، في احتفالية خاصة ستقام لهذه المناسبة، وهم الفائزون بالمسابقة القومية لترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها "حافظ عليها ... تلاقيها"، والتي أُجريت على مدى السنوات الثلاث الأخيرة، وتهدف هذه المبادرة للاستفادة من جهود المزارعين الفائزين في توعية المزارعين المحيطين بهم من خلال قيامهم بعمل جلسات لنقل خبراتهم وتجاربهم الناجحة في تطبيق نظم الري الحديث لغيرهم من المزارعين، وعمل زيارات ميدانية لأراضي المزارعين لمساعدتهم وإرشادهم.

وأوضح عبد العاطي، أن نقل المعرفة من مزارع الى مزارع آخر تُعد من أسهل وأسرع الطرق لتحقيق التوعية المطلوبة، مشيداً بجهود المزارعين في ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها من خلال استخدام أنظمة الري الحديث، نظراً لما تقدمه النظم الحديثة من مميزات عديدة مثل تعظيم إنتاجية المحاصيل، وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الإستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.

وستقوم الوزارة بالتعاون مع مشروع "ستارز" بتغطية أنشطة سفراء المياه المزارعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الإعلام المرئى والمسموع والمقروء، لنشر أهمية التحول لاستخدام أنظمة الرى الحديث لأكبر عدد من المزارعين على مستوى الجمهورية.