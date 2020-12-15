شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء الإسكندرية يعلن استمرار حركة السفن والشاحنات والبضائع رغم الطقس السيئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية استمرار الحركة الطبيعية للعمل بمينائي الإسكندرية والدخيلة اليوم الثلاثاء، رغم التقلبات الجوية حيث وصلت 4 سفن، وتجري أعمال شحن وتفريغ علي 34 سفينة، وتم دخول وخروج 10133 شاحنة عامة من وإلي الميناء خلال ال 24 ساعة الماضية .

وقال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الميناء، إن اندلاع حريق أمس بأحد المبانى التابعة لمصلحة الجمارك لم يؤثر علي سير العمل بالميناء، مؤكداً علي أن أعمال الشحن والتفريغ ودخول وخروج السفن والشاحنات والبضائع من وإلي الميناء تتم بشكل طبيعي .