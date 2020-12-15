شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: اختيار 9 قطع أراضى لإنشاء مجمعات سكنية عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر بمحافظة القاهرة، أنه تم اختيار 9 قطع أراضى من بين 16 قطعة تصلح لإنشاء مشاريع سكنية متكاملة الخدمات داخل الأحياء بنطاق محافظة القاهرة بأراضى مملوكة لقطاعات حكومية وبعض الوزارات، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى ورئيس الوزراء، ليتم الاستفادة من مساحات الأراضى الغير مستغلة وتوفير وحدات سكنية ملائمة.

وأضافت المصادر لـ"الخليج 365"، أنه يتم عرض القطع التي تم حصرها على مجلس الوزراء لأخذ الموافقات النهائية عليها والبدء في وضع خطط تنفيذ المشروع واتخاذ الإجراءات المرتبطة بذلك وألية التنفيذ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عقد اجتماعاً، لمتابعة الجهود المبذولة لحصر الأراضي اللازمة لتطوير المدن القديمة، والتي تصلح لإقامة مشروعات الإسكان التى تخدم المواطنين من الشرائح الاجتماعية المختلفة، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإقامة مشروعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات في المحافظات، على غرار "الأسمرات وبشاير الخير".

وأشار رئيس الوزراء لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ببدء العمل في تطوير المدن القديمة، وإتاحة الأراضي التابعة لجهات الدولة، والكائنة في الأحوزة العمرانية لتطوير قلب تلك المدن، وكذلك إتاحة وحدات سكنية لقاطني المناطق العشوائية؛ لتحسين ظروفهم المعيشية، وإنشاء محاور للطرق والخدمات، وإقامة مجتمعات سكنية حضارية على غرار مشروعي بشاير الخير والأسمرات، كما الوزارات المعنية بمراجعة الأراضي التي تم عرضها في الاجتماع، للاستقرار على الأراضي التي ستقام عليها المشروعات وبدء التنفيذ على الفور تنفيذا لتكليفات الرئيس.