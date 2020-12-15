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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم جدول برامج قناة مدرستنا التعليمية التى تبث برامجها للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وأيضًا المرحلة الإعدادية للأسبوع التاسع حتى يوم الخميس الموافق 17 ديسمبر 2020، وتقوم القناة بإعادة تقديم البرامج التعليمية التى تم تقديمها على مدار الأسبوع للمرحلة الابتدائية يوم الجمعة 18 ديسمبر، وللمرحلة الإعدادية يوم السبت 19 ديسمبر 2020.

قناة مدرستنا التعليمية .. جدول البرامج التعليمية للمرحلة الابتدائية (الأسبوع التاسع)

ونقدم مواعيد دروس البرامج التعليمية لطلاب المرحلة الابتدائية

مواعيد دروس الصف الرابع الابتدائى حتى 17 ديسمبر 2020 والإعادة يوم 18 ديسمبر 2020.

قناة مدرستنا التعليمية .. جدول البرامج التعليمية للمرحلة الابتدائية (الأسبوع التاسع)

مواعيد دروس الصف الرابع الابتدائى حتى 17 ديسمبر 2020 والإعادة يوم 18 ديسمبر 2020.

قناة مدرستنا التعليمية .. جدول البرامج التعليمية للمرحلة الابتدائية (الأسبوع التاسع)

مواعيد دروس الصف الرابع الابتدائى حتى 17 ديسمبر 2020 والإعادة يوم 18 ديسمبر 2020.

قناة مدرستنا التعليمية .. جدول البرامج التعليمية للمرحلة الابتدائية (الأسبوع التاسع)

وبدأت قناة مدرستنا التعليمية أول بث للبرامج التعليمية مع إعلان وزير التربية والتعليم انطلاقها يوم 18 أكتوبر 2020، وتقدم البرامج التعليمية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، وأيضًا لطلبة المرحلة الإعدادية ، وذلك عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال تردد 12303 - الاستقطاب أفقي - ومعدل الترميز 27500 - ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.