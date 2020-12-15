شكرا لقرائتكم خبر عن قطار المحاكمات.. الحكم على جمال اللبان ومدير مكتب وزير الاستثمار السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد أروقة المحاكم، اليوم، الثلاثاء، نظر العديد من القضايا الهامة، ولعل أبرزها الحكم على جمال اللبان المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة بتهمة الاتجار فى العملة، ومحاكمة سناء سيف بتهمة نشر أخبار كاذبة، والحكم على مدير مكتب وزير الاستثمار السابق فى "الكسب غير المشروع"، محاكمة متهم بأحداث محاولة اقتحام قسم مدينة نصر.

الحكم على جمال اللبان

تنطق الدائرة 3 جنايات، بمحكمة القاهرة الاقتصادية، بحكمها على جمال الدين اللبان، المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، بتهمة الاتجار فى العملة بدون ترخيص، وكانت النيابة العامة، قد وجهت للمتهم جمال اللبان، تهمة الاتجار بالعملة بدون ترخيص، والتربح منها بطرق غير مشروعة.

محاكمة سناء سيف بتهمة نشر أخبار كاذبة

تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة الدائرة 10 المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولى كساب، محاكمة سناء سيف فى اتهامها بإذاعة ونشر أخبار كاذبة بالقضية رقم 12499 لسنة 2020 .

وتضمن أمر إحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات أنها فى غضون الفترة من 22 أبريل حتى 20 يونيو 2020 بدائرة قسم المعادى أذاعت عمدًا أخبار وبيانات كاذبة من شأنها إثارة الفزع بين الناس، وادعت فيها كذبًا بتفشى جائحة فيروس كورونا داخل السجون المصرية، وغياب التدابير الوقائية منها.

الحكم على مدير مكتب وزير الاستثمار السابق فى "الكسب غير المشروع"

تنطق محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بحكمها على عمرو أشرف الهراس مدير المكتب الفنى لوزير الاستثمار سابقا، لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 5 ملايين و862 ألف جنيه نتيجة استغلال نفوذه وحصوله على رشاوى الأمر الذى نتج عنه تحقيق ثروة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة.

أحداث قسم مدينة نصر

تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان، لمرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة متهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"محاولة اقتحام قسم شرطة مدينة نصر".