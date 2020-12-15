شكرا لقرائتكم خبر عن متى يغسل الطفل يديه أثناء تواجده بالمدرسة؟ الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة والسكان عن الآليات التى يجب اتباعها من جانب الأطفال فى المدارس خاصة غسيل الايدى للوقاية من كورونا.

وأضافت وزارة الصحة فى منشور اليوم يجب غسيل اليد قبل وبعد الاكل وعند الدخول للمدرسة وقبل الخروج وبعد انتهاء حصص التربية الرياضية.

وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.