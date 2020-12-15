كورونا في 24 ساعة| قفزة كبيرة في عدد الإصابات وموعد وصول مصر لذروة الموجة الثانية من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ 24 ساعة الماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الإثنين، خروج 257 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 105132 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 511 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 23 حالة جديدة.

ويقدم "الخليج 365" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

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-"مش دور برد".. العليا للفيروسات تحدد موعد وصول مصر لذروة الموجة الثانية من كورونا

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-بالفيديو.. وزيرا الصحة والرياضة يعلنان خطة تأمين مونديال اليد

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